Багдасарян снова села за руль без прав и получила штраф

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Москва, 6 апреля. ГИБДД оштрафовала скандально известную российскую стритрейсершу Мару Багдасарян за езду на автомобиле без водительских прав. Размер штрафа составил 15 тысяч рублей.

Мара Багдасарян не явилась в суд 3 апреля после того, как была задержана за управлением автомобиля без водительских прав на Ленинградском шоссе 31 марта. 24-летней девушке было выписано постановление о штрафе в размере 15 тысяч рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Напомним, что в марте прошлого года Мару Багдасарян пожизненно лишили водительских прав, однако, несмотря на решение суда, она продолжает гонять на автомобиле.

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