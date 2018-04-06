Вильфанд рассказал, когда москвичам лучше сменить зимнюю резину

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Москва, 6 апреля. Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что московским автовладельцам не стоит спешить со сменой зимних шин на летние. Лучше всего «переобуться» во второй воловине апреля.

В ближайшие семь дней синоптики не прогнозируют «низких значений температуры», однако в ночное время температура воздуха будет показывать нулевые значения. Существует также вероятность снегопадов, пишет «Свободная пресса».

«Когда есть снег на обочинах — не стоит менять, думаю, лучше подождать дней десять, а там ориентироваться на прогноз», — сказал эксперт.

Ранее сообщалось, что синоптики рассказали москвичам, какую погоду ждать на Пасху.

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