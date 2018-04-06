Музей Достоевского откроется в Москве к 200-летию писателя

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Москва, 6 апреля. К 200-летнему юбилею классика российской литературы Федора Достоевского в Москве откроется музей его имени.

Об этом в своем Twitter написал в пятницу министр культуры РФ Владимир Мединский, передает «Вечерняя Москва».

«К 200-летию откроем в столице музей Достоевского», — говорится в сообщении.

Мединский напомнил, что Достоевский, хотя и считается петербургским писателем, родился и вырос в Москве. Министр культуры также добавил, что «замечательное историческое место» для нового музея в столице уже найдено, уточняет Infox.ru.

Напомним, Достоевский переехал в Петербург вместе с братом Михаилом, когда ему было 16 лет. 200-летие со дня рождения писателя Россия отметит в 2021 году.

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