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    В Москве объявили желтый уровень опасности из-за сильного ветра

    13:40  6 Апреля 2018
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    В Москве объявили желтый уровень опасности из-за сильного ветра

    Москва, 6 апреля. Из-за сильных порывов ветра до 18 метров в секунду 7 апреля в Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень опасности. Как говорится на сайте Гидрометцентра России, «погода потенциально опасна». 

    Согласно прогнозу синоптиков, 7 апреля в Московском регионе скорость ветра составит 7–12 метров в секунду, местами порывы будут достигать 13–18 метров в секунду. Ночью будет 0 – плюс 2 градуса, днем температура поднимется до плюс 6–8 градусов. Местами возможны небольшие осадки, передает агентство «Вечерняя Москва».

    Как сообщает издание РИАМО, «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра также был объявлен почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Воронежской, Тамбовской, Калужской и Смоленской областей.

    Напомним, ранее глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что жителей Москвы и Московской области ожидает теплая и солнечная погода на Пасху.

     

     

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    Автор: Тимур Румянцев
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