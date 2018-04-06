Общественный транспорт в Москве изменит маршруты на Пасху

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Москва, 6 апреля. Общественный транспорт столицы в период проведения праздничных пасхальных мероприятий, с 6 по 8 апреля, изменит маршруты, сообщает сайт мэра Москвы.

«Маршруты общественного транспорта изменятся на Пасху. Это связано с богослужениями в соборах Москвы», — уточняется в сообщении.

Так, автобусы и троллейбусы, маршруты которых проходят через Елоховскую площадь, с 19.00 6 апреля и до окончания службы в Богоявленском соборе могут следовать с увеличенными интервалами.

Троллейбусы №22 с 22.30 7 апреля будут курсировать только от 16-й Парковой улицы до Электрозаводского моста. Также в этот день автобусы М3 и №255 не будут обслуживать остановка «Метро «Кропоткинская», пишет «Вечерняя Москва».

При этом ряд маршрутов в ночь с 7 на 8 апреля будут работать на три с половиной часа дольше обычного.

Ранее газета «Известия» сообщала, что московские таксомоторные компании не будут повышать тарифы в ночь на Пасху.

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