Суд Коломны арестовал «Плюшевого короля» за кражу игровых автоматов

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Москва, 6 апреля. Городской суд подмосковной Коломны принял решение арестовать до 9 мая предпринимателя Алексея Волчека, получившего прозвище «Плюшевый король».

Как сообщает «Телеканал 360», в 2010 году, когда игорный бизнес в России уже был под запретом, Волчек организовал фирму и купить автоматы. Со временем количество принадлежащих ему игрушек по всей стране достигло двух тысяч. После того, как о незаконном бизнесе узнали правоохранители, предприниматель был арестован.

Летом 2017 года «Плюшевый король» освободился из СИЗО, оставшись под подпиской о невыезде. Решив вернуться в бизнес, Волчек обратился к своим бывшим партнерам, которые потребовали от него 2 млн рублей за то, что приглядывали все это время за предприятием.

По данным телеканала, Волчек обратился в полицию, а «партнеры» решили нанять киллера. Полиция успела предотвратить преступление.

Вскоре выяснилось, что Волчек решил не дожидаться окончания расследования и самостоятельно попытался вывезти игровые автоматы из торговых центров. Если же украсть устройства не получалось, он ломал автоматы.

Из жертвы киллера бизнесмен вновь превратился в обвиняемого. В связи с этим суд решил избрать меру пресечения для находившегося под подпиской о невыезде Волчека.

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