Собянин анонсировал открытие нового павильона «Космос» на ВДНХ

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Москва, 5 апреля. Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал открытие нового павильона «Космос» на территории ВДНХ в Москве. Соответствующее заявление градоначальник сделал в рамках торжественной церемонии награждения сотрудников ракетно-космической отрасли.

Собянин уточнил, что открытие запланировано на 12 апреля. В этот день 57 лет назад Юрий Гагарин стал первым человеком, совершившим полет в космическое пространство.

«Я надеюсь, что 12 апреля мы откроем новый павильон «Космос» вместе с российской космической корпорацией при полной поддержке президента страны, это будет самый лучший в мире космический павильон», — отметил мэр Москвы.

Ранее эксперты назвали вероятные причины гибели Юрия Гараина. Согласно официальной версии, Гагарина погубил резкий маневр во время тренировочного полета. Однако высказываются и другие гипотезы.

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