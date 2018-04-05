Директор «Ядрово» объяснил, для чего используется поступающий на полигон мусор

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Волоколамск, 5 апреля. Директор «Ядрово» в Волоколамском районе Мособласти Алексей Волошин сообщил, что весь мусор, который в завозится на территорию объекта, используется исключительно для формирования тела полигона.

Мусор, который поступает на полигон «Ядрово», а это 100-104 машины в день, используется для формирования тела полигона.

«Идет подготовка к рекультивации, необходимо сформировать определённый уклон в 3 градуса, чтобы наверху не скапливалась вода», — пояснил Алексей Волошин.

Директор полигона добавил, что дата активной фазы дегазации остается актуальной, с 15 апреля начнется установка оборудования. Волошин добавил, что все поступающие на полигон машины тщательно проверяются.

«На полигоне постоянно живут порядка 50 человек МЧС и полиции. Сейчас контроль более чем тотальный», — резюмировал он.

Ситуация с «Ядрово» находится под контролем губернатора Московской области Андрея Воробьева. Работают мобильные экологические лаборатории, электронные пушки уничтожают неприятный запах. Ведется круглосуточный мониторинг чистоты воздуха.

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