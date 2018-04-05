Подозреваемые в ограблении банка на $100 тысяч задержаны в Москве

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Москва, 5 апреля. Сотрудники правоохранительных органов задержали шестерых подозреваемых в ограблении «Бинбанка» на Сокольнической площади в Москве. Общий ущерб составил 100 тысяч долларов, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Злоумышленники были задержаны на Ленинградском проспекте.

«В момент задержания пятеро злоумышленников находились в автомобиле и собирались выехать на встречу с соучастником преступления, который в тот момент уже был задержан оперативниками», — подчеркнула она.

Отмечается, что четверо задержанных были ранее судимы.

Напомним, что в конце марта группа вооруженных мужчин в масках ограбила отделение «Бинбанка». Грабители скрылись с места происшествия. Для их розыска в городе был введен план «Перехват».

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