В подмосковной Балашихе загорелись нежилые бараки

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Москва, 5 апреля. Старые нежилые бараки загорелись сегодня в подмосковной Балашихе. ЧП произошло на улице Зеленой. Местные жители заявили, что это уже не первый подобный инцидент. Сейчас на месте происшествия работает полиция.

«Горели бараки, построенные еще с советских времен. Утром увидел дым, сотрудники МЧС уже тушили огонь. Было четыре пожарных автомобиля. Пожар полыхал около двух часов», – рассказал один из очевидцев в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Жители окрестных домов отметили с беспокойством, что иногда в районе бараков гуляют дети.

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