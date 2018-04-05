Бывший глава Госкомстата найден мертвым в Новой Москве

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Москва, 5 апреля. Экс-глава Федеральной службы государственной статистики (Госкомстат) Юрий Юрков найден мертвым в своем коттедже в Новой Москве. Как сообщает телеграм-канал Mash, предположительно, смерть наступила в результате сердечного приступа. Юркову было 65 лет.

Издание Infox.ru сообщает, что в ходе визуального осмотра на его теле не было обнаружено никаких признаков насильственной смерти. Оно было доставлено в морг, где специалисты установят точную причину гибели.

Сотрудники полиции также осмотрели и коттедж, в котором было найдено тело бывшего руководителя Госкомстата, передает агентство «Ридус».

Напомним, что сотрудники ФСБ задержали Юркова в 1998 году. Его вместе с подельниками обвинили в намеренном занижении статистических данных о крупных компаниях. Этим они помогали им снижать налоги. Юрков был осужден на 4,5 года.

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