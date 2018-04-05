Упавший с тумбы телевизор убил двухлетнюю девочку в Мытищах

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Москва, 5 апреля. Ребенок погиб в Мытищах Московской области в результате падения на него телевизора. Об этом рассказали в пресс-службе областного СУ СКР.

По данным следователей, на двухлетнюю девочку с тумбы упал телевизор. От полученных травм ребенок скончался на месте. Сейчас проводится доследственная проверка.

Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», по данным следствия, это не первый случай смерти ребенка от упавшего телевизора. Подобные случае произошли в Ногинске и Наро-Фоминске 20 и 6 февраля. Сотрудники правоохранительных органов призвали родителей быть бдительными и внимательно следить за детьми. Они также рекомендовали не размещать телевизоры на тумбах, а вешать на стену. По мнению специалистов, такое крепление дает гарантию, что устройство не доступно для детей.

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