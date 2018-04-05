Власти Москвы рассказали, когда в городе распустятся первоцветы

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Москва, 5 апреля. Первоцветы распустятся на территории Москвы в середине апреля, заявили представители столичного департамента природопользования и окружающее среды.

Власти Москвы рассказали, когда горожане смогут увидеть первые цветы. По их прогнозам, первоцветы распустятся в середине апреля.

«К категории первоцветов традиционно относят красивоцветущие травянистые растения, — приводит слова источников «Вечерняя Москва». — Первоцветы в Москве малочисленны и находятся под особой защитой».

В департаменте напомнили, что уничтожение первоцветов приведет к обеднению жизни в Москве, а также лишит питания первых пчел и шмелей. В Красную книгу Москвы занесены два вида ветрениц, медуница неясная, а также печеночница благородная и другие растения.

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