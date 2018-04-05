В Москве нашли надгробия XVI-XVII веков

В закладки

Москва, 5 апреля. В центре Москвы нашли старинные надгробия. Находки были зафиксированы во время прокладки коммуникаций в траншее в Златоустинском переулке.

Как рассказал руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов, археологи пришли к выводу, что надгробия датируются VI–XVII веками, также рядом были обнаружены части сосуда из белой глины XVIII века и чайника XVII века. По данным специалистов, на данной территории до начала XX века располагался Златоустовский монастырь.

Он был самым старым в Москве. Отмечается, что надгробия увидели на глубине 1,3 метра. Там находились шесть фрагментов белокаменных блоков, а также фрагменты белоглиняных сосудов.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.