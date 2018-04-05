В Москве обещали пересмотреть график школьных каникул

В закладки

Москва, 5 апреля. Руководство Москвы намерено пересмотреть график школьных каникул. Об этом рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин.

В эфире телеканала ТВЦ, он отметил, что расписание каникул для московских школьников на 2018–2019 учебный год власти могут пересмотреть. До эфира дозвонилась москвичка, которая от имени родителей школьников из Москвы попросила изменить утвержденный график модульных каникул на более удобный формат «5–1» (пять недель учебы, одна неделя отдыха).

Женщина рассказала, что следуя утвержденному плану, в следующем учебном году сроки каникул будут сокращены и начнутся с середины рабочей недели. По ее словам, родители просят на постоянной основе установить прежний график.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.