Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Экономика
В Подмосковье построят овощной кластер с бюджетом в 1 млрд рублей
Новости Сирии
Сирия: за сутки в свои дома вернулись более 600 человек – ЦПВС
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Подмосковье построят овощной кластер с бюджетом в 1 млрд рублей

    19:25  4 Апреля 2018
    4875

    В Подмосковье построят овощной кластер с бюджетом в 1 млрд рублей

    Москва, 4 апреля. Правительство Московской области реализует масштабный инвестиционный проект по развитию овощеводства.

    Власти Подмосковья предоставили в долгосрочную аренду компании ООО «МосАгроФуд-Н» земельный участок площадью 2347 га в Наро-Фоминске для строительства овощного кластера. Инвестиционным проектом предполагается организовать на этом месте круглогодично выращивать по новейшим технологиям овощи открытого грунта.

    Сбывать продукцию планируется через федеральные и региональные сети под собственным брендом.

    «Это перспективное с точки зрения коммерции направление, — рассказал ФАН генеральный директор ООО «МосАгроФуд-Н» Александр Шайко. — Отрадно, что в Московской области и в федеральном правительстве осуществляется серьезная поддержка сельхозпроизводителей». 

    В планах предпринимателя открыть еще одно подобное производство в Воскресенском районе, а впоследствии заняться экспортом.

    Перед овощным кластером стоит задача обеспечить полный цикл производства — от выращивания овощей до поставки их в сети в упакованном и расфасованном виде. Проект подразумевает создание четырех овощехранилищ, цех по переработке и фасовки продукции, теплицы для выращивания рассады, склады для хранения семян и удобрений, а также парк с ремонтными мастерскими.

    Источником финансирования инвестиционного проекта стали средства (130 млн рублей), предоставленные РосЕвроБанком и заемные 832 млн рублей от ООО издательский дом «Аргумент», которому принадлежат 45% в ООО «МосАгроФуд-Н». Кластер должен будет обеспечить рабочими местами 85 человек с минимальной зарплатой в 45000 рублей.

    По словам исполнительного директора Национального союза производителей овощей Михаила Глушкова, проект планируется реализовать до 2023 года. За это время правительство Подмосковья рассчитывает получить от компании 81 млн рублей налогов.

    «Проект окупит себя, если на предприятии будет использовано современное оборудование. В Москве и Подмосковье много овощебаз, но среди них мало современных хранилищ. Новые современные технологии хранения овощей позволяют сберегать продукцию намного дольше», — поясняет Глушков.

    Власти Московской области благосклонно относятся к инвесторам, которые решают организовать свой бизнес в Подмосковье.

    Ранее, в марте 2018 года, ООО «Мосагрофуд-Д», долей которого владеет компания экс-сенатора Воронежской области Глеба Фетисова, заключило соглашение с подмосковными властями о вложении 545,7 млн руб. в производство картофеля и овощей открытого грунта. 

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Юлия Майорова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #экономика #налоги #безработица #московская область #овощеводство #открытый грунт #сельское хозяйтсво
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Слуцкий: ОЗХО ответила лишь на один из 13 поставленных Россией вопросов по «делу Скрипаля»

      19:49 4 Апреля 2018 2534
      Читать
      19:33
      Сегодня

      В Совфеде предложили признать Украину «государством-пиратом» в Совбезе ООН
      18:58
      Сегодня

      Петиция c требованием к Facebook отменить блокировку страниц российских СМИ опубликована в Сети
      17:38
      Сегодня

      «Украинцы сметут власть в любом случае»: экс-депутат Рады объяснил, почему Аваков пошел против МВФ
      17:22
      Сегодня

      МИД РФ ожидает реакции властей США на блокировку российских СМИ в Facebook
      16:50
      Сегодня

      Движение по Кауфман: куда идет «Краснодар» Галицкого

      Жизнь разделилась на до и после: в Петербурге почтили память жертв теракта в метро. ФАН-ТВ

      21:46 3 Апреля 2018 1155

      Жители Луганска ответили Киеву: Хороните свои опасные отходы на Майдане

      16:20 3 Апреля 2018
      14263

      Форсайт «Россия»: В Петербурге открылся четвертый международный экономический конгресс. ФАН-ТВ

      10:12 3 Апреля 2018
      2281

      На четыре с плюсом: Сборная России по лыжным гонкам подвела итоги олимпийского сезона. ФАН-ТВ

      19:53 2 Апреля 2018
      2667

      Пушкин против Драгунского: В столице прошел городской конкурс юных чтецов «Живая классика». ФАН-ТВ

      9:59 2 Апреля 2018
      1966
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      «Проснись, Америка» – ФАН готовит к запуску новое информационное агентство

      «Проснись, Америка» – ФАН готовит к запуску новое информационное агентство

      17:28   4 Апреля 2018
      16524
      МИД РФ ожидает реакции властей США на блокировку российских СМИ в Facebook

      МИД РФ ожидает реакции властей США на блокировку российских СМИ в Facebook

      17:22   4 Апреля 2018
      1189
      В МИД РФ упрекнули Facebook в цензуре из-за блокировки Федерального агентства новостей

      В МИД РФ упрекнули Facebook в цензуре из-за блокировки Федерального агентства новостей

      17:04   4 Апреля 2018
      891
      Удалить один твит — мало: в Совфеде объяснили Лондону, как загладить вину перед Россией

      Удалить один твит — мало: в Совфеде объяснили Лондону, как загладить вину перед Россией

      16:38   4 Апреля 2018
      4370