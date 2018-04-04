В Подмосковье построят овощной кластер с бюджетом в 1 млрд рублей

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Москва, 4 апреля. Правительство Московской области реализует масштабный инвестиционный проект по развитию овощеводства.

Власти Подмосковья предоставили в долгосрочную аренду компании ООО «МосАгроФуд-Н» земельный участок площадью 2347 га в Наро-Фоминске для строительства овощного кластера. Инвестиционным проектом предполагается организовать на этом месте круглогодично выращивать по новейшим технологиям овощи открытого грунта.

Сбывать продукцию планируется через федеральные и региональные сети под собственным брендом.

«Это перспективное с точки зрения коммерции направление, — рассказал ФАН генеральный директор ООО «МосАгроФуд-Н» Александр Шайко. — Отрадно, что в Московской области и в федеральном правительстве осуществляется серьезная поддержка сельхозпроизводителей».

В планах предпринимателя открыть еще одно подобное производство в Воскресенском районе, а впоследствии заняться экспортом.

Перед овощным кластером стоит задача обеспечить полный цикл производства — от выращивания овощей до поставки их в сети в упакованном и расфасованном виде. Проект подразумевает создание четырех овощехранилищ, цех по переработке и фасовки продукции, теплицы для выращивания рассады, склады для хранения семян и удобрений, а также парк с ремонтными мастерскими.

Источником финансирования инвестиционного проекта стали средства (130 млн рублей), предоставленные РосЕвроБанком и заемные 832 млн рублей от ООО издательский дом «Аргумент», которому принадлежат 45% в ООО «МосАгроФуд-Н». Кластер должен будет обеспечить рабочими местами 85 человек с минимальной зарплатой в 45000 рублей.

По словам исполнительного директора Национального союза производителей овощей Михаила Глушкова, проект планируется реализовать до 2023 года. За это время правительство Подмосковья рассчитывает получить от компании 81 млн рублей налогов.

«Проект окупит себя, если на предприятии будет использовано современное оборудование. В Москве и Подмосковье много овощебаз, но среди них мало современных хранилищ. Новые современные технологии хранения овощей позволяют сберегать продукцию намного дольше», — поясняет Глушков.

Власти Московской области благосклонно относятся к инвесторам, которые решают организовать свой бизнес в Подмосковье.

Ранее, в марте 2018 года, ООО «Мосагрофуд-Д», долей которого владеет компания экс-сенатора Воронежской области Глеба Фетисова, заключило соглашение с подмосковными властями о вложении 545,7 млн руб. в производство картофеля и овощей открытого грунта.

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