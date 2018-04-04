Синоптики рассказали москвичам, какую погоду ждать на Пасху
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Москва, 4 апреля. Жителей Москвы и Московской области ожидает теплая и солнечная погода на Пасху, заявил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В ночь на 8 апреля температура воздуха будет колебаться около нуля градусов, днем она поднимется до тринадцати градусов. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.
«Температура будет выше нормы на 34 градуса. С понедельника ожидается дальнейшее повышение температуры», — цитирует синоптика ТАСС.
Как отмечает «Свободная пресса», майское тепло придет к москвичам уже в начале апреля. Уже совсем скоро с улиц российской столицы исчезнет весь снег.
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