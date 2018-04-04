Загоревшуюся в ТЦ «Персей для детей» фабрику штрафовали за загромождения путей эвакуации

В закладки

Москва, 4 апреля. «Московская шерстопрядильная фабрика», чьи склады, по предварительной версии, послужили очагом возгорания в торговом центре «Персей для детей» в Москве, уже получала замечания относительно нарушений правил пожарной безопасности.

Так, в 2015 году ткацкая фабрика штрафовалась МЧС за загромождения путей эвакуации на складе и в торговом зале, сообщил Федеральному агентству новостей источник, знакомый с ситуацией. Компания пыталась обжаловать штраф в суде, однако суд не принял ее апелляцию.

Ранее сообщалось, что очаг возгорания в торговом центре «Персей» находился в складских помещениях «Московской шерстопрядильной фабрики». В настоящее время следователи проводят выемку документов компании.

Напомним, что в среду в торговом центре «Персей для детей» на Малой Семеновской улице вспыхнул пожар. Жертвой пожара в «Персее» стал сотрудник торгового центра. Согласно предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания. По словам сотрудников экстренных служб, на данный момент эта версия рассматривается в качестве основной.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.