Стала известна вероятная причина пожара в московском ТЦ «Персей»

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Москва, 4 апреля. Пожар в московском торговом центре «Персей для детей» мог произойти из-за короткого замыкания. По словам сотрудников экстренных служб, в настоящее время эта версия рассматривается в качестве основной.

«По одной из версий, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Изучаются и другие версии. На месте пожара работают дознаватели», — рассказал ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

Ранее сообщалось о пожаре, который вспыхнул в торговом центре «Персей для детей», расположенном на улице Малая Семеновская в Москве. Возгорание произошло на шестом этаже здания, где находятся складские помещения. Согласно предварительным данным, в результате происшествия погиб один из сотрудников ТЦ.

Следственный комитет РФ уже возбудил уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Халатность». Примечательно, что МЧС в марте этого года проверяло здание «Персея» и нашло нарушение, которое так и не было устранено. Впрочем, по словам спасателей, на ход тушения огня это никак не повлияло.

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