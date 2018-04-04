ФОК с четырьмя бассейнами открыли в подмосковном Королеве

В закладки

Москва, 4 апреля. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с зоной аквапарка открыли в подмосковном Королеве. Об этом в среду сообщает пресс-служба министерства строительства Московской области со ссылкой на руководителя ведомства Максима Фомина.

Отмечается, что трехэтажный ФОК расположен на улице Гайдара на территории жилого комплекса «Валентиновка парк». Общая площадь объекта составляет практически 4,5 тысячи квадратных метров, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В новом комплексе есть две сауны, ресторан, раздевалки, детская игровая комната, два детских спортивных зала, зал с тренажерами, секция единоборств, а также зона аквапарка с четырьмя бассейнами.

Сообщается, что комплекс может принимать тысячу посетителей.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.