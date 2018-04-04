Пожарные ликвидировали открытое горение в торговом центре «Персей» в Москве

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Москва, 4 апреля. Пожарные ликвидировали открытое возгорание в торговом центре «Персей для детей», расположенном на востоке Москвы. Об этом сообщает столичный главк МЧС.

«В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Малая Семеновская, дом 28. Что горит и площадь пожара выясняются. Сведений о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о пожаре, который вспыхнул в торговом центре «Персей» в Москве. Как сообщает «Ридус», из здания эвакуировали 300 человек, пострадали два человека.

Согласно предварительной информации, возгорание произошло на четвертом этаже ТЦ. На место происшествия уже выехал глава префектуры Восточного административного округа Всеволод Тимофеев.

Отметим, что инцидент произошел через девять дней после страшного пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», жертвами которого стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. По одной из версий, причиной пожара стала неисправная проводка.

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