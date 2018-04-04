Жительница Подмосковья получила 9 лет за убийство бабушки

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Москва, 4 апреля. Жительница Видного получила девять лет колонии общего режима за убийство и расчленение бабушки, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Подмосковью.

Согласно данным ведомства, летом прошлого года женщина, будучи пьяной, избила свою 60-летнюю мать и связала ее. После этого она жестко убила свою 86-летнюю бабушку и расчленила ее тело.

Труп пожилой женщины впоследствии обнаружили правоохранители. В данный момент злоумышленница задержана, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Женщина уже во всем призналась.

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