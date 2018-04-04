Появилось видео сильного пожара в московском ТЦ «Персей для детей»

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Москва, 4 апреля. В Сети появилось видео пожара в торговом центре «Персей для детей», расположенном на востоке Москвы. Как видно на кадрах, из здания валит густой черный дым, движение по улице остановлено, а к самому торговому центру съезжаются пожарные машины.

Как сообщили Федеральному агентству новостей, в 13.27 пожарные ликвидировали открытое горение в ТЦ, площадь возгорания пока что не установлена. На место происшествия выехал глава префектуры Восточного административного округа Всеволод Тимофеев.

Ранее сообщалось о пожаре, который вспыхнул на четвертом этаже торгового центра «Персей», расположенного на Соколиной горе в Москве. Из здания вывели всех людей, на месте работают пожарные и работники других экстренных служб. Другие подробности инцидента пока не уточняются.

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