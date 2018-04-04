«Майская жара» придет к москвичам в апреле — синоптики

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Москва, 4 апреля. Потепление придет в Москву в конце текущей недели, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

В пятницу, 6 апреля, в столице ожидается пятнадцати градусов тепла, что более характерно для мая. В субботу температура в Москве опустится до 4-9 градусов выше нуля, однако уже в воскресенье поднимется до одиннадцати градусов, пишет «Утро.ру».

На следующей неделе температура воздуха в Москве продолжит повышаться. Ожидается, что во вторник, 10 апреля, столбики термометра поднимутся почти до двадцати градусов тепла.

Ранее сообщалось, что понедельник стал самым теплым днем года в Москве.

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