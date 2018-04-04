Прославившаяся в Сети девочка из Волоколамска оценит мусорные заводы в Голландии

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Москва, 4 апреля. Прославившаяся в Сети 10-летняя девочка из Волоколамска отправится вместе с семьей в Голландию, где посетит заводы по переработке мусора, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

10-летняя девочка в розовом пуховике стала звездой Интернета после того, как камеры засняли ее угрожающий жест в адрес Воробьева во время митинга за закрытие полигона «Ядрово». Юная Таня после этого вошла в инициативную группу и теперь оценит мусорные заводы в Нидерландах.

«Наши ребята связывались с ее семьей, — рассказал Воробьев в эфире радиостанции «Говорит Москва». — Они сейчас уезжают в Голландию, для того чтобы посмотреть, как ведется переработка мусора там».

Губернатор подчеркнул, что поездка и экскурсия будут оплачены властями Подмосковья.

Ранее стало известно, что Воробьев заставил владельцев «Ядрово» «раскошелиться» на рекультивацию полигона.

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