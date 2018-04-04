Режим работ светофоров изменен на 22 пешеходных переходах Москвы

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Москва, 4 апреля. График работы светофоров на 22 московских пешеходных переходах изменен с начала текущего года. Работники Центра организации дорожного движения (ЦОДД) наладили работу светофоров с учетом дорожной ситуации возле каждого перехода.

Отмечается, что на некоторых устройствах появились специальные кнопки, при нажатии на которые автоматически включается зеленый свет.

Кроме того, на других светофорах был увеличен интервал сигнала — от трех до 22 секунд в зависимости от времени суток, сообщает «Вечерняя Москва».

«Мы работаем с обращениями граждан, которые поступают через портал мэра и правительства Москвы, единый транспортный портал, а также официальные группы ЦОДД в социальных сетях», — рассказал заместитель руководителя Центра организации дорожного движения Дмитрий Горшков.

Он также отметил, что ЦОДД старается учесть интересы обеих сторон: как автомобилистов, так и пешеходов.

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