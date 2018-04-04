Белогрудые ежи проснулись в московском зоопарке и ждут гостей

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Москва, 4 апреля. Белогрудые ежи проснулись в Московском зоопарке и вернулись к своему обычному образу жизни. Жители и гости столицы смогут их увидеть в павильоне «Ночной мир» и на экспозиции «Фауна России».

Сотрудники зоопарка отметили, что с приходом весны из зимней спячки выходят не только медведи. Кроме того, бурый и гималайские медведи по-прежнему продолжают спать в столичном зоопарке.

«А вот белогрудые ежи уже проснулись и вернулись к своему обычному жизненному ритму, — приводит слова директора московского зоосада Светланы Акуловой «Вечерняя Москва». — Белогрудые ежи обитают в Центральной и Восточной Европе вплоть до юга Западной Сибири».

Она отметила, что жители и гости столицы уже могут увидеть этих зверьков в павильоне «Ночной мир» и на экспозиции «Фауна России».

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