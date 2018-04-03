Стало известно, каким будет каток в Олимпийской деревне

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Москва, 3 апреля. Крытый каток в Олимпийской деревне на западе столицы будет трехэтажным, сообщили в департаменте строительства Москвы. Его планируется открыть в 2019 году на территории спорткомплекса «Олимпийская деревня-80» на Мичуринском проспекте.

Разрешение на строительство уже получено, работы ведутся, рассказал глава департамента Андрей Бочкарев. По его словам, размеры ледового поля составят 61 на 30 метров. Трибуны катка смогут вместить до 284 человек. Также в здании будут находиться тренажерный и тренировочный залы, раздевалки и помещения для сушки одежды. На прилегающей территории будет находиться автомобильная парковка на 13 мест.

«Всего до 2020 года за счет средств городского бюджета планируется ввести в эксплуатацию 30 спортивных объектов, в том числе шесть футбольных полей, восемь ФОК, три ВМХ-велодрома, девять спортивных комплексов, плавательный бассейн», – сообщил Бочкарев.

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