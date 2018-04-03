Подмосковный полигон «Ядрово» готовят к дегазации

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Москва, 3 апреля. Участки мусорного полигона «Ядрово» в Волоколамском районе Подмосковья накрываются пленкой для проведения работ по дегазации, сообщили в пресс-службе губернатора Московской области.

Прибывшие на подмосковный «Ядрово» специалисты из Голландии высоко оценили ход работы по подготовке полигона к дегазации. Сообщается, что сейчас формируется тело полигона, участки накрывают пленкой. По словам проект-менеджера компании Multriwell BV Фрэнка Верноя, подготовка к дегазации идет по плану.

«Мы привезем большой экскаватор со стичером, будем делать проколы для сбора газа, газ будет собираться в единую систему и сжигаться. К 15 июня будут закончены все работы, включая газоотводные трубопроводы, покрытие геомембраной и выход к факелу», — отметил он.

Напомним, что в Волоколамском районе был введен режим ЧС из-за ситуации вокруг полигона «Ядрово». Вопрос на контроле держит губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В регионе развернуты мобильные лаборатории, отслеживающие состояние воздуха, информация выводится на экран МЧС в центре Волоколамска.

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