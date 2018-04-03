Land Rover установит мировой рекорд Гиннесса в Москве

В закладки

Москва, 3 апреля. Легендарный британский автопроизводитель Land Rover хочет попасть в Книгу рекордов Гиннесса в честь своего 70-летнего юбилея.

Мероприятие пройдет в Москве. Участниками смогут стать все поклонники автомобильного бренда. Как отмечает Infox, Land Rover попытается собрать самый большой в мире парад автомобилей собственной марки.

Ожидается, что парад пройдет в ночь с субботы на воскресенье (21-22 апреля) на Третьем транспортном кольце. Каждый желающий может зарегистрироваться на участие в мероприятии с помощью мобильного приложения Land Rover 70 в Google Play или App Store.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.