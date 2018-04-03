Дороги Москвы четыре раза помоют шампунем

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Москва, 3 апреля. Замглавы ГБУ «Автомобильные дороги» Андрей Соколов заявил, что в апреле улицы Москвы четыре раза помоют с шампунем.

«С установления положительных температур до +5 и днем и ночью мы начнем промывать проезжую часть дорог. Предположительно, уже на этой неделе мы помоем дороги и тротуары моющим средством», — цитирует его слова агентство РИА Новости.

Ожидается, что в апреле дороги помоют четыре раза, потом это будут делать ежемесячно.

За зимний период на дорогах образуется пленка из остатков бензина и резины, а также других продуктов использования автомобилей, которую нельзя смыть обычной водой. Для того, чтобы отчистить дороги от этой пленки, нужно специальное моющее средство.

В данный момент сотрудники «Автомобильных дорог» также отмывают от грязи дорожные знаки и металлические конструкции.

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