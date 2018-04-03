Метро Москвы в ночь на Пасху будет работать до двух часов ночи

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Москва, 3 апреля. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на Пасху метро столицы будет работать до двух часов ночи.

«Сотни тысяч москвичей придут на Пасху в православные храмы», — отметил он в начале заседания президиума правительства Москвы. Именно поэтому, по его словам, важно скорректировать работу транспорта для их комфорта.

В частности, было принято решение продлить работу городского метрополитена до двух часов ночи, при этом Московское центральное кольцо будет работать в обычном режиме — до часа ночи. Кроме того, в ночь на воскресенье 8 апреля будет продлено время работы общественного транспорта, пишет «Вечерняя Москва».

«Наземный транспорт будет ходить до 3.30 часов ночи по 161 востребованному маршруту. Кроме того, москвичи могут воспользоваться одним из постоянных маршрутов наземного транспорта, которые связывают центр и отдаленные районы столицы. Интервал составит от 15 до 30 минут», — рассказал руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Кроме того, как отмечает РИАМО, на пригородном железнодорожном транспорте увеличится количество остановок 53 поездов, также будут открыты дополнительные каналы по продаже билетов.

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