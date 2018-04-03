Стало известно, сколько волонтеров будут работать в Москве во время ЧМ-2018

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Москва, 3 апреля. Шесть тысяч волонтеров будут работать в Москве во время чемпионата мира по футболу, они уже начали подготовку к мундиалю.

Как рассказала директор ГБУ «Мосволонтер» Ирина Швец, подготовкой волонтеров занимаются 13 столичных департаментов.

«Встречать гостей будут шесть тысяч городских волонтеров, которые уже сейчас начали свою подготовку. Мы активно готовим всю инфраструктуру города», — сказала она.

Швец отметила, что волонтеров обучают правилам безопасности и оказанию первой помощи. Занятия проходят в том числе на вокзалах, в аэропортах и на других транспортных узлах, где во время проведения соревнований будет наблюдаться повышенное скопление гостей ЧМ.

По ее словам, в дни, когда в Москве не будет матчей, в городе одновременно будут работать около 1800 волонтеров, а в те дни, когда в столице будут проходить поединки чемпионата мира, число волонтеров будет увеличено до 2,2 тысячи человек.

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