Ледяная глыба-гигант едва не убила женщину с ребенком в Подмосковье

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Москва, 3 апреля. В Подмосковной Дубне ледяная глыба едва не убила местную жительницу и ее внука. Как стало известно, глыба-гигант рухнула с крыши дома в нескольких сантиметрах от ног женщины и ребенка.

Сосулька огромных размеров находилась на крыше дома по адресу: улица Мещерякова, 16.

«Я шла вместе со своим внуком в музыкальную школу, как прямо перед нами с крыши рухнула огромная глыба, — рассказала Ирина Кавальскас в интервью журналистам. — Очень испугались, поскольку такая сосулька могла убить сразу двоих».

В ближайшее время местные жители планируют написать обращение в администрацию городского округа Дубна в связи с тем, что управляющая компания «Сириус-О» не уделяет достаточного внимания чистке кровель, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Напомним, ранее сообщалось, что в Перми девятимесячный младенец попал в больницу после падения на коляску глыбы льда с крыши.

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