В Подмосковье арестовали шестерых членов банды за убийства и налеты

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Москва, 3 апреля. Подмосковные следователи возбудили уголовное дело по факту создания вооруженной преступной группировки, на счету которой не менее трех разбоев и пяти убийств.

Как говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СКР по Московской области, двое обвиняемых создали вооруженную банду в 2001 году. Позже в нее были вовлечены еще четверо мужчин. Используя огнестрельное оружие, преступники совершали разбойные нападения и убийства в Подмосковье.

В 2014 году они расстреляли четверых молодых людей в Раменском районе с целью захватить контроль за парковкой в районе станции «Удельная», которую контролировали бандиты.

В СК РФ отметили, что всем участникам банды предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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