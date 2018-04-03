Таксистов Московской области ждут внеплановые проверки

В закладки

Москва, 3 апреля. Министерство транспорта Московской области решило усилить контроль за деятельностью таксистов Подмосковья. Как отмечает пресс-служба ведомства, это связано с обнаружением нарушений в работе пяти компаний, предлагающих соответствующие услуги.

«Инициирована внеплановая проверка данных таксомоторных компаний. В течение текущего месяца будут проведены совместные мероприятия с федеральными и региональными контрольно-надзорными органами, по результатам проверок будут приняты соответствующие меры в отношении данных перевозчиков…» — приводит интернет-издание «Подмосковье сегодня» комментарий заместителя главы областного Минтранса Анны Кротовой.

Отмечается, что у пяти компаний были выявлены нарушения трудового и налогового законодательства, а также большое количество штрафов за нарушения ПДД.

Кроме того, оказалось, что число водителей, работающих в компаниях, не совпадает с числом штатных работников. Все компании региона теперь ожидает внеплановая проверка.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.