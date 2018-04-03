Тело зарезанного мужчины обнаружили в палате московской больницы

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Москва, 3 апреля. В одной из московских больниц в палате найден убитым пациент.

Как стало известно, убийство произошло в городской больнице на улице Алабьева. Во вторник утром в палате было обнаружено тело мужчины 1965 года рождения.

По словам старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлии Ивановой, в ходе визуального осмотра на теле погибшего было зафиксировано два ножевых ранения. Согласно предварительной информации, в палате в момент нападения также находились другие госпитализированные пациенты.

В настоящее время на месте случившего работают следователи, допрашиваются пациенты и сотрудники больницы. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), передает издание РИАМО.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция обнаружила труп ребенка в многоквартирном доме на улице Панфилова в Петербурге.

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