Воробьев назвал переход к новой системе утилизации мусора главной задачей Подмосковья

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Москва, 3 апреля. Московская область должна перейти на новую систему утилизации отходов. Об этом во вторник заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время расширенного заседания регионального правительства.

По его словам, ключевая задача местных властей — новая система утилизации бытовых отходов, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Наша задача — перейти к новой системе утилизации мусора. Больше в Подмосковье не будет свалок, на которых не сортируется мусор, не отделяется органика», — подчеркнул Воробьев.

Напомним, ранее глава Подмосковья сообщил, что регион не сможет решить проблему мусорных свалок без перехода на раздельный сбор отходов.

В конце марта министерство чрезвычайных ситуаций Подмосковья сообщило о дегазации трех мусорных полигонов в Московской области.

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