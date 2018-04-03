Дом Гоголя на Никитском бульваре в Москве открылся после реставрации

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Москва, 3 апреля. В Москве после реставрации фасадов открылся Дом Гоголя на Никитском бульваре.

В ходе реставрационных работ от старой краски были очищены фасады здания, покрашены и выровнены стены, заделаны трещины. По словам главы московского департамента культурного наследия Алексея Емельянова, реставрация длилась около двух месяцев.

«Более чем за 10 лет на стенах и откосах окон дома появились трещины и сколы, а краска местами поблекла и отслоилась. Сейчас специалисты закончили так называемые поддерживающие реставрационные работы. Их необходимо проводить регулярно затем, чтобы здание находилось в надлежащем состоянии», — пояснил Емельянов «Вечерней Москве».

В результате реставрации Дом Гоголя, где классик русской литературы за 10 дней до своей смерти сжег рукопись второго тома «Мертвых душ», получил дореволюционную светло-охристую окраску. Уточняется, что в последний раз Дом Гоголя реставрировался в начале 2000-х годов.

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