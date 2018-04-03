Курильщиков в Москве проверят на рак легких

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Москва, 3 апреля. Новый метод ранней диагностики рака легких внедряют поликлиники в Москве. Как сообщается на официальном сайте мэра и правительства российской столицы, направление на скрининг можно получить у терапевта, участкового врача или врача общей практики в городской поликлинике по полису ОМС.

Как рассказали эксперты, обследование будут проводить при помощи низкодозной компьютерной томографии. Процедура направлена на выявление рака легких у курильщиков на ранней стадии. Оно проводится бесплатно по полису обязательного медицинского страхования.

Отмечается, что сейчас новую методику применяют уже в 10 больницах Москвы. Как пишет «Вечерняя Москва», на проверку отправляют пациентов со стажем курения более 30 лет, а также тех, кто избавился от вредной привычки менее 15 лет назад.

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