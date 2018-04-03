Москву к Дню космонавтики украсят сотнями плакатов и видеооткрыток

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Москва, 3 апреля. Российскую столицу к Дню космонавтики украсят сотнями плакатов и видеооткрыток с изображениями первого в мире космонавта Юрия Гагарина, а также космической станции «Салют». Три сотни рекламных щитов с открытками будут размещены в Москве в течение недели.

Все плакаты призваны напомнить жителям столицы о 57-й годовщине первого полета человека в космос. Как отмечает «Вечерняя Москва», видеооткрытки будут показывать на Тверской и Новом Арбате — на медиафасадах Центрального телеграфа и Московского дома книги.

Плакаты будут размещать вдоль главных московских магистралей и рядом с остановками общественного транспорта — там появятся плакаты размером 1,2 на 1,8 метров пишет РИАМО. Темами открыток к Дню космонавтики будет, естественно, космос: Солнце, звезды, космические корабли, ракеты и спутники.

Ранее «Газета.ru» писала о том, что со дня гибели Юрия Гагарина прошло уже 50 лет. До сих пор существуют многочисленные отличающиеся от официальной версии гибели самолета МиГ-15УТИ с Гагариным и Серегиным — утверждают, что советские власти скрыли правду, чтобы не волновать общественность.

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