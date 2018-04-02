Пострадавшего в ДТП на юге Москвы эвакуировали на вертолете
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Москва, 2 апреля. Трое человек получили травмы в ДТП на юге Москвы. Одного из пострадавших с места аварии забрал вертолет.
Как отмечает РИА Новости, инцидент произошел у станции метро «Красногвардейская».
«От метро «Красногвардейская», где произошло ДТП с участием нескольких автомобилей, экипаж вертолета эвакуирует одного из пострадавших», — приводит агентство комментарий представителя Московского авиационного центра.
В настоящее устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, в воскресенье в Москве мотоциклист столкнулся с автомобилем Toyota. Байкеру потребовалась госпитализация.
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