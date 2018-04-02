Понедельник стал самым теплым днем года в Москве

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Москва, 2 апреля. Понедельник стал самым теплым днем текущего года в Москве. По информации Гидрометцентра РФ, в центре столицы днем 2 апреля воздух прогрелся до 8 градусов тепла.

Отмечается, что предыдущий рекорд 2018 года был установлен ровно неделю назад — 26 марта.

Синоптики отмечают, что к вечеру понедельника в Москве может стать еще чуть теплее, столбики термометров могут дорасти до отметки в 10 градусов, сообщает «Вечерняя Москва».

Впрочем, радоваться весне москвичи и гости города будут не очень долго — уже во вторник синоптики обещают похолодание до 2-4 градусов тепла и осадки. Ранее глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что снег останется в Москве до мая. Как отмечает Utro.ru, по его словам, это в первую очередь связано с количеством выпавшего в феврале и марте снега.

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