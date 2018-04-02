Новый худрук «Табакерки» будет назван в конце апреля

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Москва, 2 апреля. Решение о том, кто возглавит московский театр «Табакерка» после смерти Олега Табакова, будет принято в апреле. Об этом сообщил министр культуры России Владимир Мединский.

«Решение будет объявлено после 23 апреля», — цитирует ТАСС Владимира Мединского.

Как стало известно, российскому актеру Владимиру Машкову предложили стать художественным руководителем московской театр-студии, которая была основана Олегом Табаковым. Мединский выразил надежду, что Владимир Машков согласится, «мы очень ждем».

Напомним, что известный советский и российский актер Олег Табаков скончался на 83-м году жизни в Москве 12 марта.

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