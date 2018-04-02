ОНФ в Подмосковье собрал группу экспертов для наблюдения за полигоном «Ядрово»

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Москва, 2 апреля. Общероссийский народный фронт Московской области создал независимую группу экологического контроля для мониторингом за ситуации на полигоне бытовых отходов «Ядрово», расположенном в Волоколамском районе.

В группу вошли эксперты по обращению с отходами, врачи, гражданские активисты и местные чиновники. Первое, на что указала экологическая группа после проведения первичной проверки — это плохо организованная работа по информированию жителей. Они не смогли получить достоверной информации ни о причинах неприятного запаха и плохого самочувствия, ни о состоянии окружающей среды.

Вопросы также имеются к людям, отвечающим за мониторинг содержания загрязняющих веществ в воздухе и воде. Кроме того, руководитель региональной группы общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса Антон Хлынов призвал власти обеспечить население индивидуальными средствами защиты, сообщает пресс-служба ОНФ.

«Ведь можно же обеспечить людей, попавших в зону негативного влияния свалки, индивидуальными средствами защиты, необходимыми консультациями. В конце концов, обеспечить возможность уехать вместе с детьми на время с размещением в пансионате», — отметил он.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что владельцы мусорного полигона «Ядрово» должны понести наказание за допущенные нарушения. Напомним, что скандал вокруг полигона твердых бытовых отходов «Ядрово» в Волоколамском районе Подмосковья разгорелся после того, как местные жители стали жаловаться на неприятный запах. 21 марта, в результате выброса газов на свалке, несколько десятков детей обратились за медицинской помощью. В районе был введен режим повышенной готовности в связи с инцидентом. После этого МЧС организовало работу двух передвижных лабораторий по мониторингу концентрации загрязняющих веществ в воздухе. Местные же власти пообещали, что на новый участок полигона будет свозиться только «местный» мусор, собранный с близлежащих районов, причем органика будет собираться отдельно от остального мусора.

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