«Зажги синим»: в Москве пройдет акция в поддержку людей с аутизмом

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Москва, 2 апреля. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что вечером в понедельник в центре российской столицы будет включена синяя подсветка зданий в рамках Всемирного дня распространения информации об аутизме.

«Сегодня Москва примет участие в международной акции #ЗажгиCиним, — написал Собянин в социальной сети ВКонтакте. — Во Всемирный день распространения информации об аутизме 23 здания на Тверской улице и Новом Арбате включат синюю подсветку», сообщает издание «Вечерняя Москва».

Согласно резолюции ООН, всемирный день распространения информации о проблеме аутизма (World Autism Awareness Day), отмечается ежегодно 2 апреля начиная с 2008 года, передает агенство РИАМО.

Напомним, несколько дней назад мэр Москвы Сергей Собянин открыл три новые станции Люблинско-Дмитровской линии — «Селигерская», «Окружная», «Верхние Лихоборы».

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