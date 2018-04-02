В Реутове создали финансовый резерв в 33 миллиона рублей на случай ЧС

В закладки

Московская область, 2 апреля. Власти подмосковного Реутова создали в бюджете финансовый резерв в размере 33 миллионов рублей на случай ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил в понедельник глава города Станислав Каторов.

«Они предназначены на случай ликвидации последствий возможных аварий природного и техногенного свойства, иных форс-мажорных ситуаций, от которых, как показывает практика, не застрахован никто», — приводит слова чиновника телеканал «360».

Каторов также указал на то, что в состав городских служб оперативного реагирования входят 427 человек и около 100 единиц спецтехники.

Напомним, после пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово, который унес жизни 64 человек, представители МЧС Российской Федерации предложили проводить проверки российских ТЦ регулярно и внезапно.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.