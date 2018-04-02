Воробьев заявил, что владельцы полигона «Ядрово» должны понести наказание

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Москва, 2 апреля. Владельцы мусорного полигона «Ядрово» в Волоколамском районе должны понести наказание за допущенные нарушения, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Воробьев отметил, что за нарушения на «Ядрово» владельцы полигона должны понести наказание, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«За допущенные нарушения владельцы полигона должны понести серьезную ответственность», — цитируют его в пресс-службе губернатора Московской области.

Ранее Воробьев заявил, что все полигоны твердых бытовых отходов в Московской области будут рекультивированы. Губернатор также потребовал от правительства Подмосковья закладывать высокие стандарты качества работы полигонов и мусоросжигательных заводов в регионе.

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