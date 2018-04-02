Пьяный москвич открыл стрельбу из окна квартиры

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Москва, 2 апреля. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения житель Москвы, стрелявший из охотничьего ружья из окна своей квартиры на севере столицы, задержан.

Сообщение о том, что неизвестный начал стрелять из окна своей квартиры, поступило в 02.03 1 апреля. Сотрудники правоохранительных органов и спецназа Росгвардии СОБР прибили на место происшествия. Специалисты вскрыли дверь в квартиру около пяти часов утра и обнаружили хозяина квартиры, которые распивал спиртные напитки, и его знакомого.

Сообщается, что в один момент мужчина взял охотничье ружье и выстрелил четыре раза. Отметим, что оружие принадлежит стрелявшему, оно зарегистрировано согласно закону, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

В результате случившегося никто не пострадал. Боеприпасы к ружью изъяты. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

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