Желтый уровень погодной опасности из-за ветра объявлен в Москве

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Москва, 2 апреля. «Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области на понедельник, 2 апреля, в связи с усилением ветра.

Как сообщает Гидрометцентр России, в первый день недели в Москве и Подмосковье ожидается ветер с порывами до 12–17 метров в секунду. Отмечается, что днем 2 апреля потеплеет до 8–10 градусов. Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», пойдет небольшой дождь.

Ранее Гидрометцентр рассказал, когда в Москве наступит весна. Синоптики обещают москвичам резкое потепление к Пасхе. По данным директора Росгидрометцентра Романа Вильфанда, на этой неделе столицу ждет повышение дневной температуры, которое к пятнице, 6 апреля, достигнет 16-18 градусов выше нуля.

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